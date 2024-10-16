Николай Осокин из Орехово-Зуева получил награду «Отцы России»

Торжественное награждение выдающихся отцов России состоялось в Соборной палате ПСТГУ. Одним из получивших знак отличия стал житель Подмосковья Николай Осокин.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и вице-спикер Госдумы России Анна Кузнецова наградили отцов героев СВО и добровольцев, поддерживающих защитников. Одним из получивших медаль стал отец Героя России из Орехово-Зуевского городского округа Николай Осокин.

После гибели сына Николай Леонидович активно включился в общественную работу. Он проводит уроки мужества для школьников и студентов, создал музей участников СВО при гимназии № 15, помогает собирать гуманитарную помощь для бойцов. По его инициативе выпустили памятную медаль Героя России, гвардии майора Алексея Осокина. Ее вручают волонтерам и добровольцам, помогающим фронту.

Ранее сотрудники Боевого армейского резерва страны (БАРС) получили ордена и медали за выдающуюся службу. Награды вручил лично губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметив их мужество и патриотизм, провяленные за время проведения специальной военной операции.

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