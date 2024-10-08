«Отряды патриотов». Губернатор Подмосковья наградил бойцов подразделений БАРС

Сотрудники Боевого армейского резерва страны (БАРС) получили ордена и медали за свою выдающуюся службу. Награды вручил лично губернатор Московской области Андрей Воробьев , отметив их мужество и патриотизм, провяленные за время проведения специальной военной операции.

«Я также хочу поприветствовать членов ваших семей, которые находятся здесь — вижу, что вы пришли и с детьми, и с супругами. Мы стараемся в каждом городе Московской области уделять внимание родным и близким тех, кто сегодня на передовой. Понимаем, что им сейчас нужна наша поддержка. Поэтому вы можете и впредь на нас рассчитывать», — добавил Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что для него большая честь награждать участников добровольческих отрядов БАРС. В них состоят настоящие патриоты, которые с самого начала СВО вместе с боевыми товарищами отправились защищать Родину.

Командир отделения старший лейтенант Сергей награжден орденом Мужества за выполнение боевой задачи в зоне СВО, несмотря на тяжелое ранение. Его подразделение уничтожило несколько единиц бронетехники противника. В настоящее время Сергей проходит восстановление в реабилитационном центре «Дубна». Он подчеркнул, что награда принадлежит всем его товарищам, которые не уступили своей земли.

Командир Александр получил медаль «За отвагу» за вывод около 30 бойцов из-под обстрела, организовав коридор во время эвакуации. Ефрейтор Олег также удостоен этой медали за отражение атаки пехоты противника и ликвидацию огневых точек.

Матрос Илья, получивший ранение обеих ног, также награжден медалью «За отвагу» за отражение атаки диверсионной группы. Он пришел на награждение с семьей. Младший сержант Роман, несмотря на ранение, выполнил задачу по восстановлению связи, уничтожив дрон противника. Сейчас он планирует вернуться в зону СВО.

Лейтенант Рустам получил медаль «За отвагу» за уничтожение склада с оружием и пятерых противников при прикрытии отхода. Старшина Александр удостоен медали «За храбрость» I степени за защиту раненых от вражеских дронов, а в прошлом году он уже получил медаль II степени.

«11 месяцев назад в этом же зале Андрей Юрьевич Воробьев мне вручал награду и вот — новая медаль. Это не значит, что я совершаю подвиги каждый год, мы просто делаем нашу ежедневную работу», — подчеркнул Александр.

Шесть бойцов получили медали «За храбрость» II степени, включая старшего сержанта Михаила и майора Дмитрия, который, несмотря на ранение, не оставил своих товарищей и уничтожил несколько врагов.