Незаконно построенный хостел снесут в мытищинской деревне Бородино

Участок под номером 45 в деревне Бородино, где возвели хостел, предназначен для ведения подсобного хозяйства, а часть постройки находится на государственной земле. Строительно-техническая и землеустроительная экспертизы подтвердили, что при возведении объекта нарушили градостроительные и противопожарные нормы. Более того, незаконная конструкция несет опасность для ее постояльцев.

«Такие предприимчивые граждане возводят многоэтажные здания, делают это без разрешения на строительство, проектов, ввода в эксплуатацию, контрольно-надзорных мероприятий. Строят под видом жилых домов, в последующем используя их для предоставления гостиничных услуг, извлечения прибыли, предпринимательской деятельности», — рассказала директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко.

По решению суда владелец хостела должен самостоятельно демонтировать его в течение трех месяцев. Если предприниматель этого не сделает, гостиницу снесет администрация городского округа Мытищи, а с него взыщут все понесенные расходы.