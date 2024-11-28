Незаконно построенное двухэтажное здание в Мытищах снесут в декабре

В городском округе Мытищи снесут таунхаус, который возвели незаконно. Владельца обязали через суд демонтировать его до 20 декабря.

Жители мытищинской деревни Грибки неоднократно обращались в администрацию с жалобами на двухэтажное здание. Объект проверили и выявили, что он имеет признаки общежития и гостиницы, а земельный участок под постройкой можно использовать только под сельскохозяйственные нужды. Помимо этого, незаконное строение несет угрозу для жителей из-за большого количества нарушений градостроительных, санитарных и пожарных норм.

Изучив результаты экспертизы, суд принял решение о сносе здания. Однако владелец попытался обжаловать его в Московском областном суде. В результате решение оставили без изменений.

Если собственник дома не снесет его до 20 декабря текущего года, то объект демонтирует администрация Мытищ, а с владельца взыщут все связанные с этим расходы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил снести незаконные постройки в Ленинском округе.

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