Самовольно построенные автосервис и кафе снесут в Ленинском округе

Снос незаконных построек продолжается в Ленинском округе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Специалисты уже демонтировали складское помещение. В планах — снести самовольно построенные автосервис и кафе.

Работы ведут вдоль федеральной автотрассы М-4 «Дон». Демонтаж склада прошел на улице Донбасская. Поручение о проведении демонтажа незаконных построек дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С собственником земельного участка мы проводили встречи, предлагали добровольный демонтаж либо принудительный на основании судебного решения. Собственник решился на добровольный, подписал дорожную карту по приведению территории в надлежащий вид и первоначальное состояние», — прокомментировал начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа Андрей Степанов.

Освободившуюся площадку приведут в порядок до 1 сентября. После здесь оборудуют парковку. Это позволит повысить качество дорожной инфраструктуры вдоль трассы федерального значения.

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