Невролог МОЦОМД Ирина Курышева рассказала о режиме сна в новогодние праздники

Сохранение сбалансированного режима сна в новогодние праздники играет важную роль для поддержания здоровья и бодрости, особенно при плотном графике празднований. Невролог Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Ирина Курышева рекомендует придерживаться привычного распорядка даже в период каникул. Она подчеркивает, что режим сна должен оставаться прежним, то есть следует ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы не нарушать циркадные ритмы организма.

Специалист также советует, если планируется позднее застолье, выделить время для короткого дневного сна, чтобы компенсировать недосып. Важно избегать длительного отдыха в течение дня, чтобы не затруднить процесс засыпания ночью.

Курышева также акцентирует внимание на создании комфортной атмосферы в спальне. Это включает регулярное проветривание помещения, поддержание оптимальной температуры и использование удобных постельных принадлежностей. Соблюдение этих рекомендаций поможет встретить Новый год с хорошим самочувствием и энергией.

При этом важно учитывать влияние праздничного питания на качество сна: необходимо избегать тяжелой и жирной пищи, а также алкоголя перед сном, так как это может вызвать дискомфорт и затруднить засыпание. Вместо этого лучше отдать предпочтение легким блюдам и травяным чаям, способствующим расслаблению.

Специалист добавила, что физическая активность на протяжении дня также имеет большое значение. Прогулки на свежем воздухе или легкие упражнения помогут снять напряжение и улучшить качество сна. Однако стоит избегать интенсивных тренировок вечером, чтобы не вызвать перевозбуждение организма.

Для создания уютной обстановки перед сном можно обратиться к ароматерапии. Эфирные масла лаванды, ромашки или мяты существенно помогают расслабиться и настроиться на отдых. Полезным может оказаться включение в вечернюю рутину чтения книг или прослушивания спокойной музыки. Курышева отмечает, что хотя новогодние праздники — время радости, важность здоровья ни в коем случае нельзя недооценивать. Сбалансированный режим сна и отдыха позволит насладиться всеми моментами праздника, не нанося ущерба самочувствию.