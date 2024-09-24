День деревни отметили в шести населенных пунктах в Мытищах

Творчески, душевно и по-семейному прошли дни рождения сразу шести деревень в Мытищах. Жителей поздравили с праздником и наградили за активность.

Праздничным гулянием отметили Дни деревень Манюхино, Юдино, Ульянково, Витенево, Пруссы и Пестово. Добрые, по-домашнему уютные мероприятия прошли в городском округе Мытищи.

Традиция отмечать дни деревень, микрорайонов, дворов дружно и по-семейному — самый верный способ узнать поближе соседей, завести новые знакомства и подружиться.

Директор территориального управления «Пироговский» Тимур Дасаев и атаман Мытищинского городского казачьего общества Григорий Шаповалов поздравили с праздником жителей деревень и вручили Благодарственные письма и грамоты активистам деревень, поздравили долгожителей.

Насыщенной была и творческая часть мероприятия: музыкальные номера от местных и приглашенных артистов, конкурсы, поздравления, угощения.

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