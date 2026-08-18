Неработающие пенсионеры старше 65 лет в Подмосковье могут оформить ежемесячную компенсацию онлайн

Неработающие пенсионеры старше 65 лет с доходом ниже 18 тысяч рублей могут оформить ежемесячную денежную компенсацию в электронном виде. С начала года услугой уже воспользовались более 350 раз, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Чтобы получить компенсацию, пенсионер должен постоянно проживать в Подмосковье не менее 10 лет и жить один или совместно с другими неработающими пенсионерами.

Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА на региональном портале в разделе «Гражданам» – «Поддержка» – «Пенсионерам». Затем следует заполнить онлайн-форму и приложить цифровые копии документов. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта, который проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы и находит неверные файлы.

Ведомство рассмотрит заявку в течение 7 рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале.

Подробнее об услуге можно узнать по ссылке: [Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+](https://uslugi.mosreg.ru/services/21674).