Нейросети повысили безопасность на ж/д переходах в Подмосковье | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 18:50 Нейросети повысили безопасность на ж/д переходах в Подмосковье Медиасток.рф

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Искусственный интеллект стремительно проникает в жизнь современного человека, позволяя делегировать рутинную работу. Так, с помощью нейросетей в Подмосковье повысили безопасность на ж/д переходах.

«Наша задача, в том числе на законодательном уровне, приложить максимум усилий, чтобы искусственный интеллект стал помощником во многих сферах», — отметил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

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В рамках пилотного проекта в Московской области установили 118 умных камер для распознавания лиц на ж/д станциях. На этих объектах за четыре года погибло 177 человек, после установки камер в 2022 году — 16 человек.

«Мы видим, что это меньше в 11 раз. То есть, число погибших сократилось на 91%. Считаю, что это хорошие показатели», — добавил Гаджиев.

Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Илья Гиренко подчеркнул что ежегодно количество проектов с использованием искусственного интеллекта в Московской области растет. Если в 2022 году их было девять, то в 2023 году запустили 11 проектов, а с начала текущего года — семь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило финансирование ремонта автобусов. По каждому виду маршрутов — своя схема модернизации, будь то межрегиональные, межтерриториальные или локальные.

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