Финансирование зарплат в сфере ремонта автобусов увеличили в Подмосковье | 360°

Важное 13 мая 2024, 11:40 Финансирование зарплат в сфере ремонта автобусов увеличили в Подмосковье Воробьев: Подмосковье увеличило финансирование ремонта автобусов Медиасток.рф

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Подмосковье существенно увеличило финансирование, которое связано с модернизацией транспортных баз и с повышением зарплат тем, кто ремонтирует автобусы. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал на заседании областного правительства.

«Мы дополнительно приобретаем новые транспортные средства, в том числе и по государственной программе лизинга. Существенно увеличили финансирование, связанное с модернизацией наших транспортных баз и с повышением зарплат тем, кто ремонтирует автобусы», — сказал Воробьев.

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По каждому виду маршрутов — своя схема модернизации, будь то межрегиональные, межтерриториальные или локальные.

«Все выходные мы анализировали и смотрели, насколько важны своевременный ремонт, оптимизация маршрутов. Оптимизация не значит сокращение. Оптимизация — наладка маршрутов в каждом муниципалитете», — сказал Воробьев.

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