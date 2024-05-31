Нейросеть усилила контроль за качеством школьного питания в Подмосковье

Искусственный интеллект усилил контроль за качеством школьного питания в Подмосковье. Нейросеть анализирует фотографии завтраков, обедов и полдников и проверят их на нарушения.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, еженедельно искусственный интеллект анализирует около 15 тысяч фотографий

«Недочеты, которые находит искусственный интеллект, проверяются, и если нарушения подтверждаются, то школа их устраняет. Проект активно работает с начала учебного года, и уже можно сказать, что число жалоб от учащихся и родителей на качество школьных блюд сократилось почти на 10%», — рассказала она.

Сотрудники школ ежедневно фотографируют подносы с едой и загружают снимки в мобильное приложение "Проверки Подмосковья". Там нейросеть распознает блюда и сравнивает их с утвержденным меню Роспотребнадзора. Точность составляет до 97%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе. По его словам, благодаря этому каждый человек почувствовал изменения.

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