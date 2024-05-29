Губернатор Воробьев: Подмосковье перевело все соцуслуги в электронный вид

По поручению президента России Владимира Путина власти Московской области перевели все массовые социальные услуги в электронный вид. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на заседании Госсовета.

«В результате за четыре года, уверен, каждый человек в нашей стране почувствовал изменения. Порталом госуслуг сегодня пользуются 115 миллионов человек, то есть абсолютно большая часть населения страны. <…> Все массовые социальные услуги <…> мы перевели в электронный вид. А электронное голосование, которое сейчас состоялось, и ранее, стало удобным для миллионов граждан, особенно молодых. Мы видим это по высокому участию молодежи в выборах», — подчеркнул губернатор.

В рамках национальной программы цифровой трансформации Подмосковье и другие регионы России проделали очень заметную, большую работу.

Важно отметить проактивную выплату социальных пособий, когда деньги поступают автоматически — без ненужной волокиты, заявлений и справок, отметил Воробьев.

В систему образования внедрили электронные дневник и журнал. Записаться в школу и детский сад теперь можно не выходя из дома. В сфере здравоохранения появились электронная запись и телемедицина.

«В транспорте сегодня внедрены технологии, которые позволяют видеть расписание автобуса, соответственно, организовать грамотно парковочное пространство. Важно, что решен вопрос с доступом в интернет всех социальных объектов в нашей стране», — добавил Воробьев.

Накануне губернатор Подмосковья напомнил, что в России успешно работает государственная программа, направленная на оснащение интернетом школ, больниц и библиотек.