«Не могли не исполнить». Новую детскую площадку установили в Люберцах по просьбе сына участника СВО
Детскую площадку установили в Люберцах по просьбе сына участника СВО
Детскую площадку с качелями и горками открыли во дворе дома № 7А на улице Мира в Люберцах. Организовать место для игр попросил семилетний сын участника СВО Саша, который встретился с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым во время его визита в лагерь «Литвиново».
Саша вместе с другими детьми участников СВО отдыхал в лагере «Литвиново», когда в июне туда приехал губернатор. Андрей Воробьев проверил условия жизни и досуга ребят и пообщался с ними. Тогда-то и узнал, что у Сашиного дома очень нужна новая горка. Уже 3 июля мечту мальчика исполнили — установили не только горку, но и другие интересные снаряды для игр.
«Не могли не исполнить желание мальчика. В честь открытия на детской площадке организовали большой праздник с зажигательными танцами и мороженым. Во двор к гостям Саша вышел с медалью отца на груди — мальчик очень гордится своим папой. В 2022 году он ушел добровольцем в зону СВО, до этого работал водителем-экспедитором на одном из предприятий округа», — рассказал глава Люберец Владимир Волков.
Саша остался доволен площадкой и вместе с другими детьми принимал активное участие в празднике. Парень рассказал, что в сентябре пойдет учиться в гимназию № 1, а недавно выпустился из детского сада № 14 «Журавушка». Будущий первоклассник увлекается тяжелой атлетикой, ходит на тренировки и очень ждет, когда домой с победой вернется его папа.
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