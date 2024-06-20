Истории юности. Глава Подмосковья рассказал ребятам в лагере «Литвиново» о детских воспоминаниях

Свыше трех тысяч детей в возрасте от семи до 15 лет получат бесплатные летние путевки в один из лучших лагерей России — «Литвиново». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с ребятами, которые приехали на вторую смену.

Губернатор привез детям клубнику и мороженое, произведенное в Подмосковье. Он приехал в «Литвиново» во второй раз и отметил, что ребятам нравится проводить здесь время.

Фото: Константин Семенец

«Нас в детстве тоже отправляли в лагеря, они тогда назывались пионерскими. Там мы знакомились, влюблялись, соревновались, хулиганили, ждали, когда родители в выходной день привезут нам что-нибудь вкусненькое. Где-то с седьмого класса были спортивные лагеря, где мы много бегали, профессионально занимались спортом», — поделился историями из детства губернатор. Андрей Воробьев поблагодарил педагогов и вожатых за работу с детьми бойцов СВО и отметил их профессионализм. «Здесь собрались прекрасные, отзывчивые дети, которые, как мы знаем, очень переживают за своих родных. И именно вы помогаете находить им ответы на вопросы», — сказал глава Подмосковья.

Фото: Константин Семенец 1/3 Фото: Константин Семенец 2/3 Фото: Константин Семенец 3/3

Летние смены для детей участников специальной военной операции проводятся в «Литвиново» второй год. В этом году будет шесть смен — по 14 дней, каждая из которых примет до 500 ребят. 15 июня в лагере стартовала Патриотическая смена. Для мальчишек и девчонок подготовлена большая программа: встречи с участниками СВО, военно-тактические игры, мастер-классы от Кантемировской дивизии, различные экскурсии, например, в парк «Патриот». Директор «Литвиново» Дмитрий Еремейцев отметил, что к ребятам постоянно приезжают разные известные люди. Так, совсем недавно лагерь посетил поэт-песенник Григорий Гладков, который провел творческий вечер. «В штате, помимо педагогического состава и вожатых, работают психологи, которые при необходимости помогают ребятам справиться с той или иной ситуацией. Ребята приезжают к нам отдохнуть, набраться сил, энергии. Но, конечно, все очень скучают по родителям», — добавил Еремейцев. Сегодня в «Литвиново» приехали пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи». Они постоянно сотрудничают с детским лагерем и совершают туда визиты. В основном ребята интересуются, как летчикам удается переносить высокие нагрузки, а также другими деталями их работы.

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В ходе общения ребята поинтересовались у Андрея Воробьева, как он решил стать губернатором, какие книги читает, а также задавали множество других вопросов. Губернатор Подмосковья подчеркнул, что, по его мнению, самое большое достижение для каждого из граждан — стать порядочным человек. «Кто-то лечит, спасает людей. Вчера мы были в Коломне, где специалисты делают протезы и помогают раненым. Им нравится их работа, потому что они понимают, что приносят пользу», — поделился Воробьев. Кроме того, ребята поинтересовались у губернатора, о чем он мечтает на сегодняшний день. «У нас у всех сейчас одна мечта: чтобы мы победили, чтобы был мир!» — указал Воробьев.

Фото: Константин Семенец

На территории лагеря имеется просторный актовый зал, где организуются различные мероприятия. Дети здесь занимаются творчеством, играют в различные игры: теннис, волейбол, баскетбол, мини-гольф, бильярд, боулинг, а также катаются на роликах, плавают в бассейне и общаются с интересными гостями. В этом году на протяжении различных смен лагеря дети встретятся с актерами Московского академического театра имени В. Маяковского, олимпийскими чемпионами, известными футболистами и боксерами, а также в августе на территорию лагеря привезут взлетно-посадочный модуль «Союз».

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