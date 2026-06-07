Названы лучшие направления для отдыха выходного дня в Подмосковье

Турэксперт Ансталь: Истра — одно из лучших направлений для отдыха в Подмосковье

На приближающихся длинных выходных, с 12 по 14 июня, Подмосковье будет весьма востребовано среди туристов выходного дня. Об этом 360.ru сообщила руководитель агентства Go Travel Наталия Ансталь.

По ее словам, жители столицы традиционно захотят выбраться за город, чтобы отдохнуть от ритма мегаполиса в тишине и в окружении природы.

Популярным остается размещение в кемпингах, глэмпингах, коттеджах и загородных отелях. Спрос зависит от направления.

«В топе лучших мест, естественно, Истринское направление. Также порекомендовать можно Мытищи, Долгопрудный и Рузский округ», — сказала собеседница 360.ru.

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