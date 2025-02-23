«Настоящие герои, защитники Отечества». Губернатор Подмосковья возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Глава Подмосковья вместе с военными возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. Вместе с ними он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

«Настоящие герои, защитники Отечества — вокруг нас. Специальная военная операция показала, как много у нас смелых, отважных мужчин и женщин, готовых защищать нашу Родину», — подчеркнул Воробьев.

По его словам, поддержка военнослужащих, их мужество и самоотверженность — основа безопасности и суверенитета страны.

«Мы все верим в приближающуюся Победу, как верили в нее наши деды и прадеды 80 лет назад», — заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев вручил награды бойцам СВО, спасателям, врачам и росгвардейцам. Он поблагодарил их за труд и героизм, отметив подвиги орденами и благодарностями.