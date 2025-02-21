Андрей Воробьев вручил награды бойцам СВО, спасателям, врачам и росгвардейцам
Участники СВО, спасатели, врачи и росгвардейцы из Подмосковья получили награды ко Дню защитника Отечества. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил их за труд и героизм, отметив орденами и благодарностями в преддверии праздника.
«Традиционно в этом зале собрали людей, которые проявили себя — наших Героев с их семьями, детьми, чтобы вручить награды, в том числе по поручению Президента», — сказал Воробьев.
Церемония награждения состоялась в Доме правительства Подмосковья. Государственные и областные награды вручили героям СВО, медикам, росгвардейцам и спасателям.
Воробьев отдельно поблагодарил тех, кто помогал в ликвидации последствий теракта в «Крокусе» в марте прошлого года, тех, кто работал в Курской области, а также бойцов из именных батальонов региона, элитных подразделений и спецназа.
«Мы всегда брали с вас пример. Очень надеюсь, что наша связь, взаимодействие заметы», — сказал он.
Благодарностью президента отметили генерала-майора медицинской службы, заслуженного врача России и начальника военного госпиталя имени Вишневского Александра Есипова. Он руководит медучреждением, где оказывают помощь участникам СВО с самыми тяжелыми травмами.
«Мы возвращаем здоровье раненым, которые прошли СВО, возвращаем их в строй. Работаем единой слаженной командой с медицинской службой Московской области, с Москвой. Все сейчас интегрировались друг в друга, помогаем друг другу», — отметил он.
Знаки «Отличник здравоохранения» получили реаниматолог Красногорской больницы Андрей Царев и заведующий отделением анестезиологии-реанимации больницы в Дубне Данил Яцыно. Они несколько раз отправлялись в Курскую область для помощи пострадавшим.
Ордена также вручили нескольким бойцам СВО, которые проявили особый героизм на передовой.
Награду «За доблесть и мужество» получил замначальника подмосковного МЧС Илья Гаджиев, который возглавлял аэромобильную группу по ликвидации пожара в «Крокусе». Орденом отметили заместителя начальника службы пожаротушения Дмитрия Куракина, а также полковника полиции Дениса Дудникова.
Почетную грамоту губернатора вручили замглавы Росгвардии Константину Невмержицкому.