Андрей Воробьев вручил награды бойцам СВО, спасателям, врачам и росгвардейцам

Участники СВО, спасатели, врачи и росгвардейцы из Подмосковья получили награды ко Дню защитника Отечества. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил их за труд и героизм, отметив орденами и благодарностями в преддверии праздника.

«Традиционно в этом зале собрали людей, которые проявили себя — наших Героев с их семьями, детьми, чтобы вручить награды, в том числе по поручению Президента», — сказал Воробьев.

Церемония награждения состоялась в Доме правительства Подмосковья. Государственные и областные награды вручили героям СВО, медикам, росгвардейцам и спасателям.

Воробьев отдельно поблагодарил тех, кто помогал в ликвидации последствий теракта в «Крокусе» в марте прошлого года, тех, кто работал в Курской области, а также бойцов из именных батальонов региона, элитных подразделений и спецназа.

«Мы всегда брали с вас пример. Очень надеюсь, что наша связь, взаимодействие заметы», — сказал он.