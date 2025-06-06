Нарушения природоохранного законодательства устранили в 3 округах Подмосковья
Инспекторы Минэкологии Подмосковья и администрации округов добились решения проблем природопользования в Подольске, Красногорске и Люберцах. Об этом передали в пресс-службе ведомства.
Так, около деревни Большое Толбино в Подольске обнаружили выпуск неочищенной воды. Сброс предотвратили, закрыв трубу заслонкой. Похожее нарушение ликвидировали в Красногорске.
В Люберцах выявили несколько незаконных свалок. Сейчас территории привели в надлежащее состояние.
Ранее инспекторы эконадзора оштрафовали четырех водителей за сброс стройотходов. Сумма взысканий составила 86 тысяч рублей.
В Госдуме резко отреагировали на отмену статуса предпенсионера в Москве
Дэвид Бекхэм получит рыцарский титул и станет сэром
Два лесных пожара потушили в Балашихе 6 июня
Машина перевернулась в массовой аварии на севере Москвы
Московских водителей предупредили о сильном ветре и грозе
Ради хайпа: школьники из Волгодонска кинули зигу на фоне Знамени Победы
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте