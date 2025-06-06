Инспекторы эконадзора оштрафовали 4 водителей за сброс стройотходов в Подмосковье

Инспекторы эконадзора назначили штрафы за сброс стройотходов в трех округах на западе Подмосковья. Нарушителей задержали сотрудники министерства внутренних дел с поличным, сообщили в Минэкологии МО.

Самосвал в Шаховской вывалил мусор на грунт в селе Раменье. Похожее нарушение зафиксировали и в Краснознаменске, кроме того, там и перевозка оказалась незаконной. Еще двое водителей в Волоколамске оставили стройотходы вне отведенных для них мест.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. Сумма штрафов составила 86 тысяч рублей.