Инспекторы эконадзора оштрафовали 4 водителей за сброс стройотходов в Подмосковье

Инспекторы эконадзора назначили штрафы за сброс стройотходов в трех округах на западе Подмосковья. Нарушителей задержали сотрудники министерства внутренних дел с поличным, сообщили в Минэкологии МО.
Самосвал в Шаховской вывалил мусор на грунт в селе Раменье. Похожее нарушение зафиксировали и в Краснознаменске, кроме того, там и перевозка оказалась незаконной. Еще двое водителей в Волоколамске оставили стройотходы вне отведенных для них мест.
Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. Сумма штрафов составила 86 тысяч рублей.
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