Народные гуляния на Масленицу прошли в селе Конобеево в Воскресенске

В селе Конобеево городского округа Воскресенск прошло красочное народное гулянье «Широкая Масленица», собравшее жителей разных поколений. 21 февраля творческие коллективы Дома культуры поздравили всех присутствующих с наступлением весны, объединив в празднике традиции предков и современные веяния.

Участники мероприятия вместе с героями провожали зиму с песнями и танцами, одновременно с удовольствием принимая новые формы досуга, что сделало праздник еще более интересным и запоминающимся. Масленица стала не просто развлечением, а настоящим праздником духа и традиций, соединившим прошлое и настоящее в радостном весеннем событии.

В завершение гулянья все гости смогли угоститься румяными, золотистыми блинчиками, символизирующими солнце и тепло. Этот сладкий финал стал не только вкусным, но и объединяющим моментом, напомнившим о единстве и дружбе жителей села.