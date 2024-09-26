Наро-Фоминский перинатальный центр получил федеральную награду в Сочи

Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» завершился в Сочи. На мероприятии определили лидеров отрасли, первое место среди которых занял Наро-Фоминский перинатальный центр.

Награду из рук профессора Виктора Радзинского получила главный врач перинатального центра Людмила Кещьян.

«Это наивысшая награда для нас, это признание репродуктивного здравоохранения Московской области», — отметила она.

При составлении рейтинга эксперты оценили число родов, уровень преждевременных родов, показатель перинатальной смертности, эффективность кесарева сечения и многие другие параметры.

Наро-Фоминский перинатальный центр набрал высшее количество баллов среди учреждений родовспоможения третьего уровня — 72 — и подтвердил лидирующие позиции в репродуктивной медицине Московского региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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