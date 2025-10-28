Найденные останки четырех воинов Красной Армии захоронили в Истре

Недавно во время поисковой экспедиции в лесу в километре от деревни Лукино нашли останки четверых солдат Великой Отечественной войны. Их предали земле со всеми почестями вблизи братской могилы.

У найденных бойцов не обнаружили вещи или значки, которые помогли бы установить их личность. Поисковикам удалось выяснить только то, что это солдаты, которые служили в 108-й стрелковой дивизии и всеми силами пытались остановить наступление немцев недалеко от деревни Лукино в 1941 году.

В траурной церемонии участие приняли представители администрации муниципального округа Истра, молодежных и патриотических организаций, Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья, ветераны, поисковики и местные жители. Участники почтили память погибших минутой молчания. Завершилась церемония возложением цветов и венков к мемориалу и могиле солдат.