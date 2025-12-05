Награждение волонтеров ко Дню добровольца России прошло в Королеве

Благодарственные письма вручили активным волонтерам округа. Также ребята получили брендированные подарки от молодежного центра «Космос».

Также для них работали несколько тематических площадок. К примеру, это глиттер-зона, где можно было добавить ярких оттенков к своему внешнему виду, интеллектуальная зона, где предлагали разгадать филворд «Добрых слов».

Кроме того, для добровольцев организовали чаепитие со сладостями. За столом они обсудили актуальные вопросы, обменялись опытом и впечатлениями, поговорили о прошедших и будущих благотворительных мероприятиях.

В финале праздника все желающие смогли сделать памятные фотографии.