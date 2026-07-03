Награждение сотрудников ГАИ прошло в Люберцах

В Люберцах прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-й годовщине со дня образования Государственной автомобильной инспекции. Сотрудников и ветеранов ГАИ МУ МВД России «Люберецкое» поздравил глава округа Владимир Волков, который также передал сотрудникам 11 жилых помещений.

Сегодня более 180 сотрудников Госавтоинспекции ежедневно обеспечивают безопасность дорожного движения и правопорядок на дорогах округа. Они успешно решают главную задачу — защиту жизни и здоровья жителей Люберец.

«От всей души поздравляю вас с 90-летием со дня образования Госавтоинспекции! Особые слова благодарности — ветеранам службы, которые заложили прочные традиции для будущих поколений. В лице Ильи Викторовича Атаманова выражаю признательность всему коллективу ГАИ за профессионализм, преданность делу и доблестную службу. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и спокойных дежурств!» — отметил Владимир Волков.

За свою историю служба прошла большой путь развития, но неизменным ее главным достоянием всегда оставались люди — те, кто в любую погоду и в любое время суток стоят на страже безопасности дорог. В администрации округа делают все возможное для создания комфортных условий работы сотрудников, включая решение жилищных вопросов.

В честь праздника сотрудникам Госавтоинспекции вручили знаки отличия, почетные грамоты и другие награды за добросовестный труд и вклад в обеспечение безопасности дорожного движения.