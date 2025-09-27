Награждение сотрудников АО «ЗиО» Росатома прошло в Подольске

В последнее воскресенье сентября традиционно чествуют работников машиностроительной отрасли России. В преддверии этого праздника первый заместитель главы муниципалитета Владимир Кравцов вручил награды лучшим сотрудникам АО «ЗиО-Подольск».

Машиностроители были удостоены наград от Министерства промышленности Российской Федерации и Московской областной Думы.

АО «ЗиО» является предприятием с богатой историей, традициями и правопреемником «Подольского машиностроительного завода» имени Орджоникидзе. За время работы компания выпустила более 900 паровых котлов мощностью до 800 МВт, которые успешно эксплуатируют на 190 теплоэлектростанциях России и других стран.

Только за последнее десятилетие реализовано свыше 150 проектов, что подтверждает высокий профессионализм и надежность компании в энергетической отрасли. По оценкам Росатома, продукцией «ЗиО-Подольск» оснащены около 40% установленной энергетической мощности России, Балтии и стран СНГ.