Награждение представителей инженерных войск прошло в Красногорске

Мероприятие к 324-й годовщине со дня формирования первых военно-инженерных подразделений в армии России прошло в Нахабине. На нем отметили выдающихся представителей инженерных войск.
Встреча прошла в академии имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Участниками стали офицеры, ветераны Вооруженных сил Российской Федерации, представители военно-промышленного комплекса.
«Военно-инженерная академия — это частица инженерных войск. Она играет ключевую роль в обеспечении боеспособности армии и безопасности государства. А современные специалисты с честью несут высоко поднятое знамя научной мысли и военных побед предков», — отметил начальник Военно-инженерного ордена Кутузова академии Андрей Круглов.
На мероприятии наградили офицеров и прапорщиков инженерных подразделений округа. Им вручили государственные награды и благодарственные письма.
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