Награждение лучших сотрудников предприятий ко Дню труда прошло в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Торжественное награждение ко Дню труда Подмосковья прошло во Дворце культуры «Юбилейный». Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава округа Алексей Малкин вручил грамоты лучшим работникам предприятий.

Награды также получили члены профсоюзных организаций и ветераны труда.

«Каждый из награжденных — яркий пример терпения и настойчивости, трудолюбия и самоотверженности, направленных на прогресс в различных сферах нашего общества и улучшение качества жизни. Горжусь, что в Воскресенске работает так много талантливых работников, преданных своему делу, стремящихся к высоким достижениям и профессиональному росту. Благодарю за труд, и с наступающим праздником!» — сказал Алексей Малкин.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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В рамках праздничного мероприятия прошла выставка лучших продуктов от местных производителей, которую организовали в фойе Дворца культуры.

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