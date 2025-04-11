Награждение лучших сотрудников предприятий ко Дню труда прошло в Воскресенске

Награды также получили члены профсоюзных организаций и ветераны труда.

«Каждый из награжденных — яркий пример терпения и настойчивости, трудолюбия и самоотверженности, направленных на прогресс в различных сферах нашего общества и улучшение качества жизни. Горжусь, что в Воскресенске работает так много талантливых работников, преданных своему делу, стремящихся к высоким достижениям и профессиональному росту. Благодарю за труд, и с наступающим праздником!» — сказал Алексей Малкин.