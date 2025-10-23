Награждение ко Дню сельских старост прошло в Воскресенске

Администрация г. о. Воскресенск

Фото: Администрация г. о. Воскресенск

День сельских старост отметили в Воскресенске. В этот день награды получили самые активные жители муниципалитета.

Поздравили чиновников торжества с праздником глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин и председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко. Вновь назначенные старосты получили удостоверения и памятные подарки.

Всего в Воскресенске назначено 70 старост.

«Вы выполняете неоценимую работу — заботитесь о своих земляках-односельчанах, поддерживаете порядок и помогаете развитию наших сел и деревень. Благодарю каждого за активную гражданскую позицию и преданность делу, за искреннее участие и вклад в развитие округа», — сказал Алексей Малкин.

Отметим, что сельские старосты — это главные люди в небольших населенных пунктах.