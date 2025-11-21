Награждение ко Дню бухгалтера прошло в Павловском Посаде

Сотрудники Централизованной бухгалтерии администрации Павловского Посада отметили профессиональный праздник. Их поздравил первый заместитель главы муниципалитета Сергей Балашов.

В организации работают 90 специалистов. Они обслуживают 51 муниципальное учреждение. Это образовательные комплексы, учреждения культуры, спорта, допобразования и работы с молодежью, а также учреждения несоциальной сферы.

«Ваша работа требует высочайшей концентрации, безупречной точности и глубоких знаний. Вы являетесь важнейшим звеном в обеспечении финансовой стабильности и эффективной деятельности администрации и ее учреждений», — сказал Сергей Балашов.

Почетные грамоты главы округа вручили Светлане Шишениной и Ольге Щеголихиной. Их отметили за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм в работе.

Также благодарственные письма главы получили Оксана Белофаст, Любовь Гришкина, Мария Исаева, Наталья Ладышкина, Елизавета Малкина, Светлана Пыльнова, Анна Удодова, Ирина Харченко и Наталья Юдина.

Подарком виновникам торжества стали творческие номера от преподавателей Детской музыкальной школы имени Е. П. Дербенко.