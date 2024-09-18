Надышавшемуся угарным газом подростку помогли в больнице Подмосковья

Юноша 15 лет поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства с отравлением угарным газом. Парень был одним из тех, кто спасал детей во время пожара в деревне Юрцово под Егорьевском.

Пациента госпитализировали, провели специальную терапию по нейтрализации действия угарного газа, восстановили функции дыхания. Сейчас он уже выписан из больницы.

Пожар вспыхнул в квартире на четвертом этаже дома на Новой улице в деревне Юрцово. Еще до приезда пожарных несколько подростков начали эвакуировать людей. Они вывели из горящего жилища нескольких детей, а также собак, закрытых в квартире по соседству. Юные герои также помогли пожилым жителям выйти из задымленного подъезда на улицу, а потом участвовали в тушении пожара.

За мужество, проявленное на пожаре, подростки получили почетные грамоты от главы Егорьевска.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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