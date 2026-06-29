Педагогов Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Воспитать человека»

Заявки на участие в конкурсе педагогических работников «Воспитать человека» уже принимаются. Мероприятие направлено на поиск и популяризацию эффективных методов воспитания подрастающего поколения, а также на объединение опыта педагогов, воспитателей и преподавателей системы профессионального образования.

И. о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Цветков отметил: «Конкурс „Воспитать человека“ — это, в первую очередь, наши педагоги и их уникальные практики». Он подчеркнул, что благодаря конкурсу новые подходы к воспитательной работе становятся известными по всей стране.

В этом году появились две новые номинации: воспитательные практики в детских садах и школьных музеях.

Участвовать могут педагоги образовательных организаций всех типов, советники директоров по воспитанию, специалисты по работе с детскими общественными организациями, педагоги системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и специалисты в области музейной педагогики.

Участник может подать заявку только в одну из семи номинаций: «Гражданско-патриотическое воспитание», «Семья и школа», «Воспитание и социализация личности», «Навигаторы детства», «Воспитание и современные технологии», «Дошкольное воспитание» и «Музейная педагогика».

Конкурс пройдет в три этапа: отборочная кампания, полуфинал (заочный формат) и очный финал. Заявки принимают до 26 июля 2026 года включительно. На первом этапе нужно приложить конкурсные материалы: «Видеовизитку» и «Паспорт воспитательной практики».

Информацию об условиях участия и критериях оценки можно найти на сайте [воспитатьчеловека.рф](https://xn--80aaebobrug0aehzqb4f4d.xn--p1ai/).