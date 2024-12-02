Начало зимнего сезона отметили в Мытищах

Центральный парк в Мытищах в первый зимний день порадовал гостей разнообразной развлекательной программой. Спектакль «Морозко» по мотивам любимой всеми поколениями сказки показали на главной сцене. Любители физических активностей пробежали командный забег «На старт! Внимание! Валенки!», а в амфитеатре прошел показ-дефиле «С начесом», где любителям модных новинок продемонстрировали необычные зимние наряды. Творческие коллективы округа выступили с номерами на концерте «Зимние ритмы».

«В этом году мы уделили особое внимание нашему культурному наследию. На центральной елке вы можете увидеть шарики, созданные в стиле Жостово. В резиденции Деда Мороза есть стена, расписанная вручную в той же технике и многое другое», — прокоммпентировал Александр Мороз, руководитель Единой дирекции парков городского округа Мытищи.

Открытие резиденции «Здравствуй, Дедушка Мороз» и почты Деда Мороза стало главным и долгожданным событием для маленьких гостей парка, ну и, конечно, главный праздник зимы не мог обойтись без зажжения новогодней елки в центральной части «Парка Мира».

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