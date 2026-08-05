На территории Подмосковья объявили режим беспилотной опасности

«Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области», — заявили в сообщении.

Граждан призвали оставаться дома, а тех, кто уже на улице или в автомобиле, — укрыться в зданиях, на парковке или в подземном переходе. Также людей предупредили о вероятных сбоях с мобильным интернетом.

Еще режим беспилотной опасности в Подмосковье объявляли сегодня ночью. Утром его отменили. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, на подлете к Москве силы противовоздушной обороны ликвидировали 10 беспилотников. Восемь сбили примерно в три часа ночи, потом градоначальник сообщил об уничтожении еще двух. На места падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.