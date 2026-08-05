ПВО за ночь уничтожила 10 беспилотников над Московским регионом

Ночью 5 августа на подлете к Москве силы ПВО уничтожили 10 беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале .

Первые восемь дронов сбили около трех часов ночи. Через полчаса мэр сообщил еще о двух ликвидированных БПЛА.

Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее, в течение дня 4 августа, в сторону Московского региона летели 184 беспилотника. Большинство из них нейтрализовали на дальних подступах, а 18 дронов уничтожили на подлете к Москве.