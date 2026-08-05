Режим беспилотной опасности отменили в Московской области

В Подмосковье отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщила региональная РСЧС в мессенджере «Макс» .

«Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Московской области», — написали в сообщении.

До этого режим беспилотной опасности объявляли после полуночи. Местных жителей попросили не покидать домов и не выходить из дома. Находящихся на улице или в машине призвали перейти в здания или подземные переходы. Также предупредили о вероятных сбоях с мобильным интернетом.

Также ночью мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на подлете к Москве средства противовоздушной обороны ликвидировали 10 беспилотников. Первые восемь уничтожили около трех часов ночи, через полчаса градоначальник заявил о еще двух сбитых. На места падения обломков дронов прибыли сотрудники экстренных служб.