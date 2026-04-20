На субботнике в Люберцах собрали 2,5 тонны мусора

МосОблЕИРЦ: 100 сотрудников расчетного центра вышли на субботник в Люберцах

Экологическая акция «Энергия чистоты» в Люберцах открыла сезон субботников МосОблЕИРЦ. Около 100 сотрудников расчетного центра вышли на уборку берега реки Пехорки и за день собрали 2,5 тонны мусора, сообщила пресс-служба компании.

Уборка прошла в формате командного соревнования. Участники не только очищали территорию, но и отвечали на вопросы викторин, участвовали в конкурсах и розыгрышах. Для них также организовали полевую кухню.

Участники субботника очистили береговую линию от шин, металлолома, бутылок, пластика и бытовых отходов. К вечеру природная территория заметно преобразилась. Организаторы назвали эту акцию самой масштабной за всю историю экологических инициатив расчетного центра.

«Было приятно встретиться с коллегами и вместе сделать большое полезное дело. Многие пришли семьями, привели детей. Надеюсь, это станет примером того, как важно беречь природу и не мусорить», — отметил заместитель генерального директора МосОблЕИРЦ Сергей Агеев.

Компания поблагодарила волонтеров фонда «Экосфера» за помощь в проведении акции, а администрацию городского округа Люберцы — за вывоз собранного мусора.

МосОблЕИРЦ проводит апрельские субботники уже более 10 лет. В ближайшие две недели экологические акции пройдут и в других городах Подмосковья.

Ранее «Единая Россия» также организовала субботники на территории региона. В весенней уборке общественных территорий участвовали депутаты, активисты «Молодой гвардии», ветераны спецоперации и местные жители. В Балашихе участники акции вместе убрали мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны.