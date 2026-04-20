«Единая Россия» провела субботники у памятников и на улицах Подмосковья

«Единая Россия» провела субботники в Подмосковье. Традиционную весеннюю уборку городских пространств провели депутаты, активисты «Молодой Гвардии», ветераны СВО и представители общественности. Партийцы Балашихи вместе привели в порядок мемориалы в честь героев Великой Отечественной войны.

Центральной локацией субботника стала территория мемориального комплекса «Воинам землякам за Родину жизнь отдавшим».

«Традиционно апрель и начало мая — это время, когда в Московской области проходит месяц чистоты и благоустройства. Мы традиционно выходим на улицы помогать нашим управляющим компаниям и организациям, которые отвечают за чистоту. Приглашаем жителей», — сказал глава округа Сергей Юров.

Всего в Балашихе 23 мемориала и памятника. В порядок привели даже небольшие локации.

В Серпухове единороссы также провели городской субботник. К уборке присоединились жители, волонтеры, представители и сторонники партии. Они навели порядок на территории общественных пространств и придомовых зон. Всего в мероприятиях участвовали более 50 человек.