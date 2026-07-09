Свыше 400 ИИ-решений опубликовали на портале «Цифровой регион» в Подмосковье

Фото: Зона работы за компьютером в библиотеке имени И.И. Морозова в Луховицах / Медиасток.рф

На сайте «Цифровой регион» появилось 464 решения, которые используют технологии искусственного интеллекта. В июне каталог пополнился 16 новыми практиками из 13 субъектов России, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Ставропольский край, Липецкая, Новгородская и Тульская области — вот некоторые регионы, представившие свои практики в июне. Среди них есть решения с компьютерным зрением, рекомендательными системами, обработкой естественного языка, распознаванием и синтезом речи.

Ознакомиться с практиками и опытом их применения может любой желающий. На портале удобная навигация: можно искать материалы по названию, фильтровать по категориям и регионам, переходить к тематическим разделам.

В карточке каждого проекта есть его описание, сведения о регионе, заказчике, разработчике, отрасли применения, статусе эксплуатации, достигнутых результатах и возможностях тиражирования.

Дополнительным инструментом служит интерактивная карта, на которой отображается география внедрения решений в области искусственного интеллекта.

Портал «Цифровой регион» — это единая площадка для обмена передовым опытом в области информационных технологий и искусственного интеллекта между субъектами России. Подать заявку на публикацию готового решения могут как органы власти, так и представители бизнеса.