В Москве за сутки может выпасть до семи сантиметров снега. Об этом сообщили РИА «Новости» в Гидрометцентре.

«В период с 21:00 26 апреля до 21:00 27 апреля ожидаются местами сильные осадки, включая мокрый снег и временный прирост снега от двух до семи сантиметров», — рассказали специалисты.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о надвигающейся на столицу апрельской зиме. По его словам, в Москве ожидаются рваная метель, снежные шквалы, возможна сухая гроза.

Высота снежного покрова в столице составит от двух до пяти сантиметров, на северо-востоке Подмосковья — до 14 сантиметров. Ветер западный, порывы до 22 метров в секунду. За трое суток на город может обрушиться месячная норма осадков.