Мытищинский приборостроительный завод отметил 96-летие со дня основания

На празднике сотрудникам завода торжественно вручили почетные грамоты и благодарственные письма от главы округа и Совета депутатов. Новые портреты разместили в этот день на Доске почета предприятия.

«За годы своего существования завод прошел большой путь от мастерских по ремонту металлоконструкций до современного многопрофильного завода, на котором производится широкая линейка автоспецтехники. На предприятии много семейных династий, ветеранов труда», — отметила заместитель главы городского округа Мытищи Елена Сетракова.

Отметим, что «Мытищинский приборостроительный завод» — одно из крупнейших предприятий России по разработке и изготовлению автоспецтехники. Ее используют в нефтегазовом комплексе, МЧС, силовых структурах, коммунальном хозяйстве и других отраслях.

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