Ресурсоснабжающие компании в Мытищах подготовились к отопительному сезону

Фото: пресс-служба городского округа Мытищи

Министр энергетики Владимир Мельник оценил готовность муниципалитетов к осенне-зимнему периоду. Он встретился представителями управлений ЖКХ из Сергиева Посада, Пушкина, Королева и Мытищ.

Ресурсоснабжающие компании Мытищ отчитались, что они готовы к отопительному сезону на 95%. Сотрудники этих организаций обслуживают в округе свыше 1300 жилых домов. Их готовность к холодному времени года оценивают на 90%. Также в округе завершены гидравлические испытания теплосетей длиной почти 270 километров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Ты квадробер, не дай Бог?» Кто такая Миа Бойка, унизившая восьмилетнюю девочку

Belkin Alexey/news.ru

«Выдать миллион». Работодателей призвали отслеживать рождаемость у сотрудниц

«Принципиально важное значение». Губернатор Воробьев — о модернизации системы ЖКХ в Раменском

Фото: Евгений Пронин

Что такое фудшеринг и нужен ли он в России

Peter Zschunke/dpa

Сделки на стопе. Жители кубанского поселка пожаловались на местный Росреестр

Konstantin Kokoshkin

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте