Ресурсоснабжающие компании в Мытищах подготовились к отопительному сезону

Ресурсоснабжающие компании Мытищ отчитались, что они готовы к отопительному сезону на 95%. Сотрудники этих организаций обслуживают в округе свыше 1300 жилых домов. Их готовность к холодному времени года оценивают на 90%. Также в округе завершены гидравлические испытания теплосетей длиной почти 270 километров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

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