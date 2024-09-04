Сегодня 16:36 Ресурсоснабжающие компании в Мытищах подготовились к отопительному сезону Фото: пресс-служба городского округа Мытищи
Министр энергетики Владимир Мельник оценил готовность муниципалитетов к осенне-зимнему периоду. Он встретился представителями управлений ЖКХ из Сергиева Посада, Пушкина, Королева и Мытищ.
Ресурсоснабжающие компании Мытищ отчитались, что они готовы к отопительному сезону на 95%. Сотрудники этих организаций обслуживают в округе свыше 1300 жилых домов. Их готовность к холодному времени года оценивают на 90%. Также в округе завершены гидравлические испытания теплосетей длиной почти 270 километров.
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