Музыкальный квартирник пройдет в Королеве 31 октября

Концерт «Осень — моя любимая пора» проведут в молодежном центре «Космос» в Королеве в последний день октября. Артисты исполнят как авторские, так и классические музыкальные композиции.

Проведение таких мероприятий уже стало традицией для молодежи Королева. Ближайшее состоится в семь часов вечера 31 октября.

В этот раз организаторы подготовят особую программу. В нее в том числе войдут музыкальные сюрпризы. Также все желающие смогут принять участие в мастер-классе по созданию оригинальных браслетов.

Предварительно регистрироваться на событие не нужно, прийти могут все желающие без возрастных ограничений.

Ранее мы рассказывали о том, что викторина ко Дню отца прошла в молодежном центре «Космос» в Королеве. В мероприятии приняли участие родные участников СВО, а также ветераны боевых действий и городские волонтеры с детьми.