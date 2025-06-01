Музыкальный концерт ко Дню защиты детей прошел в галерее искусств в Мытищах

В Мытищах в галерее искусств состоялся концерт классической музыки, посвященный Международному дню защиты детей. Перед зрителями выступили воспитанники Мытищинской детской музыкальной школы искусств и студенты Музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева.

В зале галереи искусств прозвучали произведения разных авторов — от композиций Рейнгольда Глиэра до сочинений Петра Чайковского. Главное особенностью вечера стало слияние музыки и изобразительного искусства.

«Выступаю в галерее много лет и каждый раз замечаю, как некоторые композиции, которые мы играем, словно описывают картины, выставленные здесь. Слушая живую, яркую музыку и глядя на полотна, начинаю представлять сюжет и развитие событий, запечатленных художником», — поделилась одна из участниц концерта Ксения Татарова.

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