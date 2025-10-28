Музыкально-литературный квартирник прошел в Мытищах

Особенностью этого мероприятия стало участие в нем не только музыкантов, но и мытищинских писателей и поэтов. Встреча прошла при поддержке Общественной палаты городского округа Мытищи и литературного объединения имени Кедрина.

Выступили на сцене автор и вдохновитель проекта, музыкант, педагог, композитор Алексей Корнев, а также лучшие мытищинские литераторы, среди которых — Михаил Бердутин, Игорь Кулагин-Шуйский, Татьяна Шарова, Сергей Егоров и многие другие.

Зрители получили уникальную возможность не только послушать авторские произведения, но и узнать, что вдохновляет современных писателей и поэтов, с чего начался их путь в литературу.

«Я убежден, что искусство будет востребовано во все времена. И никакой искусственный интеллект не заменит живое слово, сказанное от души, сказанное сердцем», — поделился один из организаторов мероприятия Михаил Бердутин.

Вечер прошел в теплой обстановке, надолго окунув зрителей в особую атмосферу творчества.