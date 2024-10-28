Мужчину с 10-сантиметровым тромбом у сердца спасли в больнице Мытищ

Пациент 33 лет поступил в Мытищинскую больницу с острым отеком и сильной болью в ноге. Обследование выявило у него тромбоз глубоких вен и флотирующий тромб длиной более 10 сантиметров в вене, ведущей к сердцу.

Флотирующий тромб — это удлиненный сгусток крови, у которого один конец прикреплен к стенке сосуда, а второй свободно омывается током крови.

«Подвижный тромб создает угрозу мгновенной смерти в любую минуту с низким шансом на спасение даже в условиях стационара. Главной задачей для нас было не допустить отрыва тромба», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Родион Шилов.

Для спасения пациента собрали бригаду врачей разных профилей. Подключился и главный внештатный специалист по рентгенваскулярным методам лечения Подмосковья Алексей Азаров.

Чтобы удалить тромб, пациенту через яремную вену на шее ввели специальный инструмент для сбора ткани, напоминающий корзину. Затем освободили вену, ликвидировали риск закупорки легочной артерии.

«Тромбозы такого объема мы видим не так уж часто. За последний год это третий случай», — отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Антон Аналеев.

Операция прошла успешно. Мужчина прошел реабилитацию и сейчас уже выписан из больницы. В течение полугода он будет лечиться по месту жительства.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. До конца года в регионе начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.