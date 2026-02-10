Музей-заповедник Менделеева в Солнечногорске пригласил жителей на Масленицу

Праздничную программу в честь Масленицы подготовили в усадьбе Шахматово музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока в Солнечногорске. С 18 по 22 февраля там пройдут тематические квесты, театральные представления и многое другое.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, 18, 19 и 20 февраля в усадьбе пройдет квест «Масленичная неделя». Участники узнают об истории праздника, будут разгадывать загадки и решать головоломки. В конце гостям вручат сладкие призы. Квест подойдет как детям, так и взрослым.

Забронировать участие можно по телефону +7 (965) 252-83-94.

Широкий праздник состоится 21 и 22 февраля. Посетители увидят театральные представления с русскими народными героями, испытают свою силу и ловкость, а также смогут создать собственный сувенир. В буфете предложат традиционные масленичные блины.

Билеты будут доступны в кассах музея в день посещения.

Узнать о том, где еще можно отметить Масленицу всей семьей можно по ссылке.