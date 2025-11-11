Муниципальный этап областных соревнований по шашкам пройдут в Королеве

В Королеве начались соревнования в рамках Единой школьной лиги Подмосковья. Первыми выступят шашисты. В течение двух дней мастерство продемонстрируют ребята из десяти образовательных учреждений — всего 30 человек. Победителя определят по максимальному количеству баллов.

Помимо этого, школьники встретятся на соревнованиях по футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам. Муниципальные этапы продлятся с ноября 2025 года до апреля 2026 года. Победителей и призеров определят весной.

Отметим, Единая школьная лига Подмосковья создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В Королеве за победу поборются более 350 юных спортсменов из 12 образовательных учреждений.