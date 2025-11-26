Муниципальный этап Единой школьной лиги по шахматам начался в Королеве

Первый раунд Единой школьной лиги по шахматам стартовал в Лицее научно-инженерного профиля в Королеве 24 ноября. Он собрал команды из семи школ наукограда.

За доски сели более 50 юных шахматистов. Участники поочередно встречаются друг с другом, набирая очки в общем зачете. Партии длятся по 15-20 минут и в парах могут встретиться игроки разного возраста, что делает матчи особенно интересными и непредсказуемыми.

Победителем нынешнего этапа соревнований стала команда хозяев площадки — Лицея научно-инженерного профиля. Они продемонстрировали стабильность и хорошую командную игру. Следующий раунд шахматных баталий намечен на 28 ноября.