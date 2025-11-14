Муниципальное родительское собрание на тему безопасности детей прошло в Видном

В Видновской гимназии Ленинского городского округа состоялось муниципальное родительское собрание «Безопасное детство». Участники обсудили методы защиты жизни и здоровья школьников, побеседовали о современных угрозах для детей и подростков.

На мероприятии собрались педагоги, сотрудники МЧС, прокуратуры, полиции, Госавтоинспекции и родители. Основными темами встречи стали профилактика опасного увлечения «зацеперством», правила пожарной безопасности, противодействие мошенничеству с участием несовершеннолетних и обеспечение безопасности на дорогах, в общественных пространствах.

По словам инспектора группы пропаганды дорожного движения капитана полиции Ирины Чекмаревой, мероприятие провели, чтобы выйти на открытый диалог с родителями, услышать их мнение и донести ключевые правила о том, как обеспечить безопасность детей на улицах города.

Сотрудники Госавтоинспекции озвучили статистику, которая подтверждает необходимость усиления профилактической работы с юными жителями округа. За последние 10 месяцев на дорогах муниципалитета произошло 14 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В них несовершеннолетние получили травмы различной тяжести.

«Подобные родительские собрания очень полезны, поскольку на них поднимают важные проблемы. Сегодня я сделала для себя вывод, что нужно больше разговаривать с детьми на такие темы и предупреждать об опасностях, чтобы уберечь их от необдуманных поступков», — поделилась жительница округа Олеся Еремкина.

Отметим, что в рамках профилактической встречи заместитель городского прокурора Александр Саломаткин провел встречу с медицинскими работниками Видновской больницы. Он рассказал специалистам о том, как распознать распространенные схемы мошенников, разобрал с участниками мероприятия конкретные примеры противоправных действий.