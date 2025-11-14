Лекция для медицинских работников о защите от мошенничества прошла в Видном

Собравшиеся вместе разобрали реальные случаи из практики. Медицинские работники смогли задать Александру Саломаткину все интересующие их вопросы.

«Сегодняшняя тема крайне важна, поскольку наблюдается рост преступности, в частности, мошеннических схем. Граждан обманывают почти ежедневно, это приводит к значительным материальным и моральным потерям. В правоохранительные органы постоянно поступают обращения от жителей», — рассказал Александр Саломаткин.

Так, злоумышленники для связи с людьми стали активно использовать цифровые каналы. По словам заведующей отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Светланы Малиновской, практически каждый день поступают множество звонков от якобы представителей банков или с предложениями сменить код домофона, а также с различными кредитными предложениями.

«Был случай, когда мне позвонили, представившись сотрудниками Федеральной службы безопасности, и сообщили о попытке снятия средств с моей зарплатной карты, требуя предоставить данные для предотвращения этого. Они постоянно звонят с подобными предложениями. Также часто представляются главврачом или другими сотрудниками. Все это вызывает напряжение, отвлекает от работы и жизни», — рассказала Светлана Малиновская.

Участники встречи обсудили методы защиты от мошенников.

«Если вы получаете звонки через интернет с незнакомых номеров, лучше не отвечать. То же самое касается подозрительных СМС, например, от знакомых, с просьбами проголосовать или ответить на вопросы, а также электронных писем. Нужно избегать нежелательных контактов», — отметил Александр Саломаткин.