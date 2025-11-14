Лекция для медицинских работников о защите от мошенничества прошла в Видном
Заместитель Видновского городского прокурора Александр Саломаткин провел встречу с сотрудниками Видновской клинической больницы. Мероприятие в формате открытого диалога посвятили защите от мошенничества.
Собравшиеся вместе разобрали реальные случаи из практики. Медицинские работники смогли задать Александру Саломаткину все интересующие их вопросы.
«Сегодняшняя тема крайне важна, поскольку наблюдается рост преступности, в частности, мошеннических схем. Граждан обманывают почти ежедневно, это приводит к значительным материальным и моральным потерям. В правоохранительные органы постоянно поступают обращения от жителей», — рассказал Александр Саломаткин.
Так, злоумышленники для связи с людьми стали активно использовать цифровые каналы. По словам заведующей отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Светланы Малиновской, практически каждый день поступают множество звонков от якобы представителей банков или с предложениями сменить код домофона, а также с различными кредитными предложениями.
«Был случай, когда мне позвонили, представившись сотрудниками Федеральной службы безопасности, и сообщили о попытке снятия средств с моей зарплатной карты, требуя предоставить данные для предотвращения этого. Они постоянно звонят с подобными предложениями. Также часто представляются главврачом или другими сотрудниками. Все это вызывает напряжение, отвлекает от работы и жизни», — рассказала Светлана Малиновская.
Участники встречи обсудили методы защиты от мошенников.
«Если вы получаете звонки через интернет с незнакомых номеров, лучше не отвечать. То же самое касается подозрительных СМС, например, от знакомых, с просьбами проголосовать или ответить на вопросы, а также электронных писем. Нужно избегать нежелательных контактов», — отметил Александр Саломаткин.